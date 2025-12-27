CIK BiH najavila da će pokrenuti postupak protiv Milorada Dodika i SNSD-a

Centralna izborna komisija BiH najavila je da će pokrenuti postupak protiv SNSD-a zbog, kako navode, kontinuiranih napada i iznošenja dezinformacija o CIK-u i njegovim članovima.

Ove najave dolaze nakon što je CIK donio odluku o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, što je posljednjih dana izazvalo dodatne političke reakcije.

Centralna izborna komisija BiH najavila je da će pokrenuti postupak protiv SNSD-a zbog, kako navode, kontinuiranih napada i iznošenja dezinformacija o CIK-u i njegovim članovima.

Ove najave dolaze nakon što je CIK donio odluku o poništavanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, što je posljednjih dana izazvalo dodatne političke reakcije.

Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da će Komisija pokrenuti postupak, navodeći da predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u javnim nastupima i medijima, prema ocjeni CIK-a, širi dezinformacije o radu Komisije. U istom kontekstu, Kalaba je naveo da Dodik posebno targetira članicu CIK-a Vanju Bjelicu-Prutinu, te da se, prema navodima Komisije, iznose neistine i uvrede na njen račun.

U javnosti su proteklih dana zabilježene i Dodikove izjave o odluci CIK-a, uz ocjene i optužbe na račun Komisije i članova.

CIK je, podsjetimo, odluku o poništavanju rezultata donio na sjednici 24. decembra 2025. godine, a pojedini mediji navode da su u međuvremenu stigle i žalbe na tu odluku.