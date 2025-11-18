SNSD kažnjen sa 30.000 KM zbog govora mržnje Milorada Dodika

Centralna izborna komisija kaznila je novčanom kaznom od 30.000 KM političku stranku Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik zbog govora mržnje na centralnoj tribini stranke u Istočnom Sarajevu.

Kako je obrazloženo na sjednici, Centralna izborna komisija (CIK) provela je postupak radi utvrđivanja kršenja Izbornog zakona na osnovu saznanja o govoru mržnju Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a tokom predizbornog skupa u Istočnom Sarajevu 10. novembra 2025.

Po završetku postupka, donijet je prijedlog da se SNSD proglasi odgovornom jer je Dodik koristio govor mržnje prilikom govora na centralnoj tribini stranke.

"Bez islamizacije"

Dodik je u obraćanju rekao je da Istočno Sarajevo, gdje je skup održan, ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju.

- Pustite vi te priče, isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina - kazao je Dodik obraćajući se na skupu.

Suad Arnatović je kazao da je riječ o skandaloznom, dehumanizirajućem, fašističkom, ksenofobičnom i rasističnom javnom izražavanju koje je strogo zabranjeno Izbornim zakonom, jer se radi o govoru koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje.

- Ovaj govor iz ovog predmeta sije strah i mržnju i usmjeren je na netrpeljivosti prema drugoj vjerskoj grupi, ljudima koji se percipiraju drugačijim. On održava jaku odbojnost, mržnju i bezrazložan strah prema svemu što je drugačije od vlastite kulture ili etnične i vjerske grupe. Niko ko djeluje u javnom prostoru, a najmanje poličar ne smije na uvredljiv način govoriti o pripadnicima druge vjere, nacionalnosti, boje kože, socijalnom statusu ili bilo koje druge vrste - naveo je Arnautović.

Izricanje sankcije

On je predložio da se izrekne sakcija poništavanje ovjere ovom političkom subjektu za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Ovaj prijedlog je podržao i Ahmet Šantić, koji je dodao da je govor prenesen putem medija te da je u javnom prostoru prepoznat – što je još jedna opasnost.

- Mislim da je vrijeme da i politička stranka snosi konsekvence za ono što se ponavlja zadnjih deset godina i da im se poništi ovjera - dodao je Šantić.

Irena Hadžiabdić kaže da je po njoj ovo manipulativni govor, izazvan frustracijama zbog svih okolnosti koje su prethodile raspisivanju prijevremenih izbora. Ona nije glasala za poništenje ovjere, smatrajući da nisu ispunjeni svi elementi govora mržnje.

Vanja Bjelica Prutina kaže da su ispunjeni svi uslovi propisani zakonom koje definišu govor mržnje i da je novčana sankcija adekvatna.

Željko Bakalar je podržao prijedlog, kazavši da neće komentarisati govor jer je “degutantan”, dok je Vlado Rogić bio za novčanu saknciju.

Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba je naveo da podržava prijedlog novčane kazne koja direktno pogađa političku stranku i da izdaju javno upozorenje da je ovo posljednji slučaj koji mogu tolerisati prije poništenja ovjere.

Glasanje članova CIK-a

Članovi CIK-a su sa pet glasova za glasali da se SNSD kazni novčanom kaznom od 30.000 KM.

Izbori za predsjednika RS-a su zakazani za 23. novembar, a bira se predsjednik iz reda srpskog naroda nakon što je odlukom CIK-a prestao mandat Dodiku, nakon što je osuđen na godinu dana zatvora i izrečene su mu mjere sigurnosti zabrane vršenja političke funkcije u trajanju od šest godina.

Dodik je pravosnažnom presudom proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.