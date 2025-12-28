Nova godina uz višednevni program i goste iz regiona

Sarajevo ulazi u novogodišnju sezonu s ambicijom da postane destinacija broj jedan u regiji, oslanjajući se na višednevni muzički program od 30. decembra do 3. januara, novu lokacija za javni doček Nove godine, te sinergiju zimskih centara i urbanog sadržaja.

Direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić najavljuje veliki broj rezervacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i popunjenost smještajnih kapaciteta, dok hotelijeri naglašavaju da se ulaganje u javni doček višestruko vraća kroz direktne prihode i dugoročni imidž.

Porast broja gostiju

Sarajevo bilježi kontinuiran rast u ključnim pokazateljima - prošlogodišnja novogodišna sezona premašila je 50.000 noćenja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, a tokom 11 mjeseci ove godine zabilježen je porast veći od 12 posto, kada je riječ o noćenjima.

- Grad tokom novogodišnjim praznika "živi" najbolje, zajedno s periodom u toku Sarajevo Film Festivala. Fokus je na ponudi koja zadržava goste, od gastronomije i kulturno-historijskih vrijednosti, preko sportskih i kongresnih sadržaja, do snažne promocije van BiH i otvaranja direktnih aviolinija. U posljednje tri godine podigli smo prosječan boravak sa 2,2 na 3 noćenja, što je ogroman uspjeh - rekao je Fazlagić za Fenu.

Višednevni program ove godine uključuje regionalne izvođače s naglaskom na privlačenje publike iz susjedstva. Koncert Jelene Rozge održat će se na otvorenom prostoru iza Sarajevo City Centra (SCC) u srijedu, 31. decembra s početkom u 23 sata. Prije nje će nastupiti grupa Divanhana i Dženan Lončarević.

Kako ističu iz Gradske uprave Sarajeva, glavni novogodišnji koncert samo je vrhunac bogatog programa koji će se nastaviti i prvih dana nove godine na Trgu Prve brigade policije, prekoputa gradske Vijećnice. Publika će uživati u nastupima popularnih izvođača - 1. januar 2026. Bend Letu Štuke, 2. januar 2026. Petar Grašo i 3. januar 2026. rock sastav Van Gogh.

Kada je riječ o glavnim gradovima u regii, Zagreb ima prednost da su dočeci često dio šireg adventskog programa. Grad je ove godine jasno isprofilirao gradski doček na Trgu bana Jelačića kao urbani, festivalski događaj.

Beograd ove godine neće organizirati javni doček Nove 2026. na otvorenom, uz obrazloženje povezano s incidentom od prethodne godine u Novom Sadu, u kojem također neće biti biti dočeka Nove godine, a odluka je donijeta iz pijeteta prema žrtvama tragične nesreće na Željezničkoj stanici nakon pada nadstrešnice.

Nova godina uz Rozgu

Otkazivanje javnog dočeka u Beogradu otvara dodatni prostor za Sarajevo da privuče dio gostiju iz ovoga grada, a iz Turističke zajednice KS ističu da ciljaju tržišta Srbije i Hrvatske, ističući jedinstvenu kombinaciju planinskog ambijenta (Jahorine, Bjelašnice, Igmana, Vlašića) i urbanog provoda u centru grada.

- S obzirom da imamo Jelenu Rozgu i Petra Grašu iz Hrvatske i Van Gogha iz Srbije, nadamo se i velikom broju turista iz susjednih zemalja, pogotovo jer u Beogradu neće biti organiziranog dočeka - kazao je Fazlagić.

Akademske analize podržavaju ovu strategiju, a profesorica s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Maja Arslanagić Kalajdžić Feni je kazala da su analize opravdanosti ulaganja u javni doček zasnovane na podacima poreznih uprava, statističkih zavoda, kantonalnih institucija i javnih preduzeća, te na poređenju s regionalnim praksama (Budva, Poreč, Zagreb, Beograd).

- Urbane destinacije u regionu takmiče se za identične turiste, zato je nužno diferencirati ponudu i profilirati ciljne grupe (porodice, mladi, parovi, potom motive - zabava, avantura, odmor, upoznavanje kulture). Preporučili smo da se radi strateško brendiranje grada, precizno definiranje ciljnog turista i terensko istraživanje stavova i percepcija tokom samog događaja, kako bi se izbor izvođača i sadržaj prilagodio željama publike, a aranžmani proširili na višednevne pakete - kazala je.

Analitički dio ukazuje da ulaganje u turizam događaja donosi kratkoročne ekonomske efekte (rashodi i prihodi organizacije) i odgođene, dugoročne efekte na imidž i prepoznatljivost destinacije (često vidljive kroz tri do pet godina).

- U poređenju s regionalnim praksama, Zagreb je strateškim pristupom i adventskim programom izgradio evropsko liderstvo, Sarajevo, koje ima prepoznatljiv brend, treba sadržaj planirati ciljno i kontinuirano, a ne jednokratno, kako bi maksimalno iskoristilo potencijale novogodišnjeg perioda - kazala je profesorica.

Veliki značaj za BiH

Finansijski podaci potvrđuju značaj turizma za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Centralne banke BiH, sektor turizma je u prvih šest mjeseci ostvario oko 1,4 milijarde KM prihoda, više od osam posto iznad prošlogodišnjeg rezultata za isti period, a Sarajevo tradicionalno ostvaruje više od polovine ukupnih prihoda, oko 900 miliona KM.

Fazlagić podsjeća na međunarodne studije koje procjenjuju da se svaki uloženi euro/dolar u turizam može multiplicirati i do 15 puta kroz direktne i indirektne efekte.

- To su ozbiljni nalazi, a mi u prvoj polovini sljedeće godine očekujemo precizne zbirne rezultate s kantonalnim statistikama i podacima CBBiH - rekao je.

Hotelijeri naglašavaju da je ključni operativni faktor - vrijeme.

- Ako bude dovoljno snijega i sezona potraje tri mjeseca, gosti koji dođu za Novu godinu produžit će boravak na Jahorini, Bjelašnici ili Vlašiću. Najvažniji adut Sarajeva je ljudski faktor - gostoljubivost, spremnost da se pomogne i uvaži različitost. Stranci nam redovno ističu da takav odnos domaćina rijetko gdje nalaze - rekao je za Fenu predsjednik Udruženja hotelijera BiH BiH Amir Hadžić, dodavši da će precizni podaci o popunjenosti kapaciteta biti poznati oko 7. januara.

Organizacijski, ovogodišnji javni doček dobija novu dinamiku - lokacija na parkingu preko puta SCC-a, bez zaustavljanja saobraćaja, uz očekivanu cirkulaciju publike iz planinskih centara prema centru grada u novogodišnjoj noći i obrnutim smjerom narednih dana. Sinergija planina i grada postaje ključni element brendiranja, dnevno skijanje i večernji koncerti, uz gastronomske, kulturne i porodične sadržaje, s ciljem da se boravak pretvori iz jedne noći u višednevni aranžman.

Tradicija nastupa

Historijski, Grad Sarajevo je uz koordinirajuću i promotivnu ulogu redovno osiguravao finansijsku podršku događaju u saradnji s gradskim općinama Novo Sarajevo, Novi Grad, Centar i Stari Grad te Kantonom Sarajevo i TZ KS (koja se formalno priključila od 2018. godine, a te godine ulaganja su dosegla 360.000 KM).

Tradicija nastupa regionalnih i domaćih zvijezda (Dino Merlin, Zdravko Čolić, Hari Mata Hari, Željko Joksimović) učinila je Sarajevo jednom od najpoželjnijih novogodišnjih destinacija u širem regionu, a trend rasta prekidan je samo u decembru 2020. zbog pandemije koronavirusa.