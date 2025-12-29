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KOMUNALNO ODMAH REAGOVALO

Zbog pucanja cijevi na transportnom cjevovodu Brčko nema vode

Pripremni radovi su u toku, a početak sanacije očekuje se u najkraćem mogućem roku kako bi se normalizovalo vodosnabdijevanje

Zbog pucanja cijevi na transportnom cjevovodu Brčko nema vode. Facebook

FENA

29.12.2025

Zbog havarije na transportnom cjevovodu na lokalitetu izletišta Ficibajer, prečnika 400 mm, došlo je do prekida u vodosnabdijevanju, zbog čega je veći dio Brčkog ostao bez urednog snabdijevanja pitkom vodom.

Ekipe JP Komunalno Brčko su odmah reagovale i izašle na teren sa kompletnom potrebnom mehanizacijom i tehničkim timom, rečeno je iz tog preduzeća.

Pripremni radovi su u toku, a početak sanacije očekuje se u najkraćem mogućem roku kako bi se normalizovalo vodosnabdijevanje.

Komunalno preduzeće moli građane za strpljenje i razumijevanje dok traju radovi, te je najavljeno da će javnost biti pravovremeno obaviještena o daljem toku sanacije.

# VODA
# BRČKO
# CJEVOVOD
# CIJEVI
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