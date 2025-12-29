Zbog pucanja cijevi na transportnom cjevovodu Brčko nema vode

Zbog havarije na transportnom cjevovodu na lokalitetu izletišta Ficibajer, prečnika 400 mm, došlo je do prekida u vodosnabdijevanju, zbog čega je veći dio Brčkog ostao bez urednog snabdijevanja pitkom vodom.

Ekipe JP Komunalno Brčko su odmah reagovale i izašle na teren sa kompletnom potrebnom mehanizacijom i tehničkim timom, rečeno je iz tog preduzeća.

Pripremni radovi su u toku, a početak sanacije očekuje se u najkraćem mogućem roku kako bi se normalizovalo vodosnabdijevanje.

Komunalno preduzeće moli građane za strpljenje i razumijevanje dok traju radovi, te je najavljeno da će javnost biti pravovremeno obaviještena o daljem toku sanacije.