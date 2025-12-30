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BIHAMK

Na putevima u BiH saobraća se uz uglavnom dobru vidljivost

Budite maksimalno oprezni i prilagodite vožnju uslovima na putu

Suh kolovoz. Avaz

A. O.

30.12.2025

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu, uz uglavnom dobru vidljivost. 

Magla smanjuje vidljivost na putnom pravcu Bihać-GP Izačić, kao i ponegdje dolinom rijeke Save. Uslijed niskih jutarnjih temperatura u višim planinskim predjelima mogući su nailasci na zaleđene dionice. 

Budite maksimalno oprezni i prilagodite vožnju uslovima na putu. Tokom dana frekvencija saobraćaja je pojačana, a posebno izdvajamo ceste u većim gradskim zonama. Držite odstojanje između vozila i poštujte sve saobraćajne propise, savjetuju iz BIHAMK-a jutros. 

Radovi na putu 

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Granični prijelazi 

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila, za sada, protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, kažu iz BIHAMK-a.

# STANJE NA PUTEVIMA
# STANJE NA CESTAMA
# BIHAMK
# BIH
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