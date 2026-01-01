Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro će biti hladno, uz mogućnost mraza, dok se poslije podne na jugu i jugozapadu zemlje očekuje porast naoblake, s mogućom slabom kišom ili snijegom tokom noći.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -8 do -2 °C, a dnevna od 0 do 6 °C, dok će u sjevernim dijelovima Bosne dnevna temperatura dosezati i do 9 °C.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura bit će oko -7 °C, a dnevna oko 2 °C.

Vozačima i pješacima savjetuje se oprez zbog mogućeg mraza u jutarnjim satima.