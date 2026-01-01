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POTRESNA VIJEST

Cvijanović uputila telegram saučešća predsjedniku Švicarske

Iskreno me je potresla vijest o tragičnom događaju tokom novogodišnjeg slavlja u švicarskom ski-centru, kaže se u telegramu

Željka Cvijanović. Fena

FENA

1.1.2026

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Švicarske Konfederacije Guyu Parmeleinu, povodom tragedije u ski-centru.

- Iskreno me je potresla vijest o tragičnom događaju tokom novogodišnjeg slavlja u švicarskom ski-centru, koji je za posljedicu imao veliki broj stradalih i povrijeđenih. Povodom ove teške nesreće, porodicama stradalih, Vama, kao i institucijama Švicarske Konfederacije, upućujem izraze najdubljeg saučešća i saosjećanja, a povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak - kaže se u telegramu, saopćila je Služba za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

# ŠVICARSKA
# SKIJALIŠTE
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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