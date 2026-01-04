Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, kišom i snijegom u Bosni.

Obilnije padavine u Hercegovini, centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Visina novog snježnog pokrivača, uglavnom, između 10 i 25, na planinama do 40 cm.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Temperatura zraka u Bosni između -2 i 5, a u Hercegovini od 8 do 14 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom, koja će preći u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 0 °C. U ostatku dana temperatura u padu.