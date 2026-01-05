Pomozimo Mireli Alić koja vodi tešku borbu s rakom

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Mirelu Alić (63) koja već godinama vodi tešku borbu s karcinomom. Pozivom na broj 17040 donirate 2 KM za njeno liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Godine 2021. dijagnosticiran joj je karcinom grlića maternice, nakon čega je prošla izuzetno zahtjevno liječenje, 25 terapija zračenja i 3 brahiterapije.

Nažalost, 2024. dolazi do progresije bolesti, zbog čega je primila kemoterapiju. PET/CT nalaz iz maja 2025. potvrdio je daljnju progresiju, te su ljekari preporučili imunoterapiju u ciklusima svake tri sedmice, u trajanju od dvije godine (35 ciklusa). Ova terapija nije pokrivena Fondom solidarnosti i dostupna je isključivo kroz samofinansiranje.

Uz velike napore i pomoć porodice i prijatelja, Mirela je do sada primila 8 ciklusa imunoterapije, ali više nije u mogućnosti sama snositi troškove nastavka liječenja.

Tokom liječenja dijagnosticiran joj je i karcinom pankreasa, zbog čega je operisana. Iza nje su i operacije štitne žlijezde te lom lumbalnih pršljenova, a uskoro je očekuju i operacije kukova i koljena uslijed teških posljedica terapija na zglobove.

Mirela je korisnica invalidske penzije. Zajedno sa suprugom penzionerom ima mjesečna primanja od 1.700 KM, dok troškovi liječenja iznose oko 7.000 KM mjesečno. Predračun za jednogodišnju imunoterapiju iznosi 102.156,90 KM.

Ovim apelom želimo Mireli pružiti priliku da nastavi liječenje koje za nju znači nadu, vrijeme i šansu za život. Svaka donacija i svaka podjela su neizmjerno važne, poručuju iz Pomozi.ba.

Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/dajmo-mireli-sansu-za-zivot ili bankovnih računa u nastavku.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mirela Alić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Mirela Alić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Mirela Alić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Mirela Alić.