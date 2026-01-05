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PRUŽIO IM PODRŠKU

Stanivuković: Protest mljekara je opravdan, farmeri su na ivici opstanka

Naši mljekari ne traže milostinju. Oni traže poštenu cijenu za svoj rad, rekao je Stanivuković

Stanivuković: Protest mljekara je opravdan. Press služba

A. O.

5.1.2026

Današnji miran protest mljekara u potpunosti je opravdan i zaslužuje punu podršku, poručio je predsjednik PSS i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, ističući da su najniže otkupne cijene u regionu, uz smanjenje količine otkupa za gotovo 10 posto, dovele brojne farmere na samu ivicu opstanka.

- Naši mljekari ne traže milostinju. Oni traže poštenu cijenu za svoj rad i sigurnost da će ono što proizvedu biti otkupljeno. To je minimum koji jedna odgovorna vlast mora da obezbijedi - naglasio je Stanivuković.

On je podsjetio da je domaća proizvodnja temelj ekonomske sigurnosti i razvoja svakog društva.

- Stojim uz naše farmere i pozivam nadležne institucije da hitno reaguju, obezbijede fer otkupne cijene i preduzmu konkretne mjere kako bi zaštitili domaću proizvodnju. Bez sela i bez poljoprivrednika nema ni ekonomski jake Republike Srpske - poručio je Stanivuković.

# PROTEST
# MLJEKARI
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# CIJENE
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