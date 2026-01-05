Stanivuković: Protest mljekara je opravdan, farmeri su na ivici opstanka

Današnji miran protest mljekara u potpunosti je opravdan i zaslužuje punu podršku, poručio je predsjednik PSS i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, ističući da su najniže otkupne cijene u regionu, uz smanjenje količine otkupa za gotovo 10 posto, dovele brojne farmere na samu ivicu opstanka.

- Naši mljekari ne traže milostinju. Oni traže poštenu cijenu za svoj rad i sigurnost da će ono što proizvedu biti otkupljeno. To je minimum koji jedna odgovorna vlast mora da obezbijedi - naglasio je Stanivuković.