Mještani Grbavice ogorčeni nakon smrti žene: "Strahujemo i mi, drveće je staro"

Mještani Grbavice su ogorčeni nakon slučaja u kojem je ženi palo drvo na glavu, a nakon čega je preminula.
UŽAS U SARAJEVU
ANKETA
Svi se žale da je grad katastrofalno očišćen, iako su se najavljivale padavine
Mještani Grbavice. Avaz
Mještani Grbavice su ogorčeni nakon slučaja u kojem je ženi palo drvo na glavu, a nakon čega je preminula.
- Nemam straha, ja sam vjernik, mene može pogoditi samo ono što je Allah odredio, tako je i njoj bilo određeno. Nespremno su dočekali snijeg, nezadovoljan sam čišćenjem, nisu se spremili nimalo - rekao je jedan stariji gospodin.
Druga mještanka kaže da je problem to što je generalno slabo očišćen grad.
- Naravno, strahujemo i mi, drveće je staro, pucaju grane, a Grbavica nije očišćena - rekla je jedna mještanka.
Jedan čovjek je kazao da "Rad" koliko je u njihovoj moći, no očito da fali kapaciteta. Drugi je kazao da jutros nije mogao otići do pijace, jer nije bilo očišćeno.
- Šta ima da nas iznenadi zima, sinoć su morali angažovati da se sve raščisti, nema opravdanja nikakvog - naglasio je mještanin.
Šta su mještani još poručili pogledajte u videosnimku na početku teksta.
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