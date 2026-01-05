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ANKETA

Mještani Grbavice ogorčeni nakon smrti žene: "Strahujemo i mi, drveće je staro"

Svi se žale da je grad katastrofalno očišćen, iako su se najavljivale padavine

Mještani Grbavice. Avaz

S. S.

5.1.2026

Mještani Grbavice su ogorčeni nakon slučaja u kojem je ženi palo drvo na glavu, a nakon čega je preminula.

- Nemam straha, ja sam vjernik, mene može pogoditi samo ono što je Allah odredio, tako je i njoj bilo određeno. Nespremno su dočekali snijeg, nezadovoljan sam čišćenjem, nisu se spremili nimalo - rekao je jedan stariji gospodin.

Druga mještanka kaže da je problem to što je generalno slabo očišćen grad.

- Naravno, strahujemo i mi, drveće je staro, pucaju grane, a Grbavica nije očišćena - rekla je jedna mještanka.

Jedan čovjek je kazao da "Rad" koliko je u njihovoj moći, no očito da fali kapaciteta. Drugi je kazao da jutros nije mogao otići do pijace, jer nije bilo očišćeno.

- Šta ima da nas iznenadi zima, sinoć su morali angažovati da se sve raščisti, nema opravdanja nikakvog - naglasio je mještanin.

Šta su mještani još poručili pogledajte u videosnimku na početku teksta. 

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# SNIJEG
# GRBAVICA
# SARAJEVO
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