Mještani Grbavice ogorčeni nakon smrti žene: "Strahujemo i mi, drveće je staro"

Mještani Grbavice su ogorčeni nakon slučaja u kojem je ženi palo drvo na glavu, a nakon čega je preminula.

- Nemam straha, ja sam vjernik, mene može pogoditi samo ono što je Allah odredio, tako je i njoj bilo određeno. Nespremno su dočekali snijeg, nezadovoljan sam čišćenjem, nisu se spremili nimalo - rekao je jedan stariji gospodin.

Druga mještanka kaže da je problem to što je generalno slabo očišćen grad.

- Naravno, strahujemo i mi, drveće je staro, pucaju grane, a Grbavica nije očišćena - rekla je jedna mještanka.