Klizište u mostarskom naselju Cim ugrožava kuće

Uslijed obilne kiše koja bez prestanka pada 48 sati u mostarskom naselju Cim aktivirano je nekoliko klizišta.

Vlasnik jedne od ugroženih kuća Marinko Šuman kazao je kako ovaj problem nije od jučer. Apelirao je na nadležne da što prije izađu na teren i pomognu stanovnicima.

- Mi smo odavno ugroženi i ranije smo tražili pomoć svih struktura vlasti. Vidite i sami kakva je situacija. Moja kuća je ugrožena, sve su kuće ovdje ugrožene i mi ne možemo sami ovo riješiti. Radi se o barem osam kuća - kazao je Šuman.

Pored ovoga klizišta, tijekom jučerašnjeg dana na dijelu prometnice koja vodi prema Gorancima, na području naselja Cim, došlo je do potkopavanja i sužavanja ceste.

Na teren su u ponedjeljak izašli djelatnici Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, prometni i građevinski inspektor iz Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove te pripadnici Civilne zaštite Grada Mostara, a u utorak ujutro teren je obišao i mostarski gradonačelnik Mario Kordić.

On je zatražio hitnu geotehničku procjenu stanja kako bi se utvrdile daljnje mjere stabilizacije terena i plan sanacije. Najavljeno je angažiranje dodatnih resursa i stručnjaka te praćenje situacije.