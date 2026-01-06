Svi kapaciteti Salakovca spremni za hitan smještaj ugroženih

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić kazao je da će Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac u Mostaru, koji djeluje pod ingerencijom ovog ministarstva, staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje za hitan i privremeni smještaj građana čiji su stambeni objekti ugroženi zbog neprekidnih i obilnih padavina koje su zahvatile područje Hercegovačko-neretvanske županije.

Ova odluka dolazi nakon što je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a izdala izvanredno upozorenje zbog izlijevanja rijeke Bune iz korita, izazvanog naglim porastom vodostaja usljed dugotrajnih kiša. Na terenu je već zabilježeno plavljenje pojedinih područja, dok postoji ozbiljna opasnost od dodatnog ugrožavanja stambenih, pomoćnih i infrastrukturnih objekata.

Ministar Hurtić je naglasio da je briga o sigurnosti ljudi, zaštita ljudskog dostojanstva i osiguravanje adekvatnog smještaja u vanrednim okolnostima jedan od ključnih zadataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.