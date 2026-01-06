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ALARMANTNO STANJE

Svi kapaciteti Salakovca spremni za hitan smještaj ugroženih

U situacijama poput ove, kada su domovi ljudi direktno ugroženi, institucije moraju reagovati brzo i odlučno, rekao je Hurtić

Salakovac noćas - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

6.1.2026

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić kazao je da će Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac u Mostaru, koji djeluje pod ingerencijom ovog ministarstva, staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje za hitan i privremeni smještaj građana čiji su stambeni objekti ugroženi zbog neprekidnih i obilnih padavina koje su zahvatile područje Hercegovačko-neretvanske županije.

Ova odluka dolazi nakon što je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a izdala izvanredno upozorenje zbog izlijevanja rijeke Bune iz korita, izazvanog naglim porastom vodostaja usljed dugotrajnih kiša. Na terenu je već zabilježeno plavljenje pojedinih područja, dok postoji ozbiljna opasnost od dodatnog ugrožavanja stambenih, pomoćnih i infrastrukturnih objekata.

Ministar Hurtić je naglasio da je briga o sigurnosti ljudi, zaštita ljudskog dostojanstva i osiguravanje adekvatnog smještaja u vanrednim okolnostima jedan od ključnih zadataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Sevlid Hurtić. Fena

- U situacijama poput ove, kada su domovi ljudi direktno ugroženi, institucije moraju reagovati brzo i odlučno. Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac ima kapacitete, logistiku i iskustvo da pruži sigurnost i privremeni smještaj svima kojima to bude potrebno - poručio je Hurtić.

Nadležne službe civilne zaštite kontinuirano prate stanje na terenu i postupaju u skladu s važećim planovima zaštite i spašavanja, dok se građanima koji žive uz tok rijeke Bune upućuje apel na pojačan oprez, praćenje zvaničnih obavijesti i striktno pridržavanje uputa nadležnih institucija.

Institucije na svim nivoima vlasti ostaju u stanju pripravnosti, a razvoj situacije zavisit će od daljih vremenskih prilika i količine padavina u narednim danima.

# SALAKOVAC
# SEVLID HURTIĆ
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