Čović: Neka Božić donese toplinu, mir i nadu u srca svih vjernika

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Dragan Čović čestitao je Božić njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu, svećenstvu i svim pravoslavcima u Bosni i Hercegovini.

- Vaše visokopreosveštenstvo, povodom blagdana Božića, Vama osobno, svećenstvu i svim pravoslavnim vjernicima u Bosni i Hercegovini upućujem najsrdačnije čestitke, uz želju da ovi sveti dani u vaše domove donesu toplinu, a u srca mir, radost i nadu - navodi se u čestitki.

Blagdan Kristova rođenja, kako se dodaje, iznova nas podsjeća na važnost bliskosti, zajedništva i međusobnog razumijevanja kao temeljnih vrijednosti koje nas povezuju i osnažuju, osobito u vremenu brojnih izazova.

- Neka Božić, kao simbol novog početka i trajne nade, bude prigoda za sabranost, unutarnji mir i obiteljsku bliskost. Uz iskrene želju da Vas i sve vjernike Vaše zajednice Kristova prisutnost trajno prati, upućujem Vam izraze osobitog poštovanja. Sretan i blagoslovljen Božić! Mir Božji, Hristos se rodi! - navodi se u čestitki zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Dragana Čovića.