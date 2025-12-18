Čović i Filipović sastali se s nadbiskupom Vukšićem

Predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović u četvrtak su u Sarajevu posjetili vrhbosanskog nadbiskupa metropolita mons. Tomu Vukšića u nadbiskupskoj rezidenciji, gdje su mu uoči blagdana Kristova rođenja uputili božićne čestitke.

Tijekom susreta razgovarano je o ključnim temama vezanim uz razvoj Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini, položaj katoličkog puka te važnost očuvanja duhovnih i društvenih vrijednosti u aktualnom političkom trenutku, priopćeno je iz HNS-a BiH.

Posebno je naglašena uloga Crkve u jačanju zajedništva, nade i međusobnog razumijevanja među stanovnicima Bosne i Hercegovine.

Čović je poručio kako Božić, kao blagdan nade, mira i ljubavi, nosi snažnu poruku solidarnosti i odgovornosti prema bližnjima, osobito prema onima kojima je potpora najpotrebnija. Istaknuo je važnost trajnog zajedništva, međusobnog poštovanja i ustrajnosti u nastojanjima usmjerenima na dobrobit katoličkog puka i hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, izrazivši pritom zahvalnost Crkvi na njezinu kontinuiranom doprinosu društvu.

Nadbiskup Vukšić zahvalio je predsjedniku HNS-a BiH na dolasku i iskazanim božićnim željama, naglasivši važnost dijaloga, odgovornog djelovanja i zajedničkih napora u promicanju mira, razumijevanja i duhovnih vrijednosti. Izrazio je nadu kako će božićna poruka ohrabriti vjernike i sve ljude dobre volje na putu izgradnje pravednijeg društva.

Zaključno je naglašeno kako susret potvrđuje međusobno poštovanje, razumijevanje i zajedničku posvećenost jačanju zajedništva, očuvanju duhovne i kulturne baštine te daljnjem unaprjeđenju suradnje na dobrobit katoličkog puka i svih žitelja Bosne i Hercegovine.