U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kome treba aerodrom u Trebinju

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Kome treba aerodrom u Trebinju.
Baš kao što je prije skoro šest godina predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da Republika Srbija i manji bh. entitet RS namjeravaju zajedno završiti aerodromu Trebinju, gotovo isto je izjavio u ponedjeljak u tom hercegovačkom gradiću.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković u izjavi za "Dnevni avaz" napominje da ne postoji nijedan ekonomski opravdan razlog za izgradnju aerodroma Trebinje.
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