Aldin Brašnjić: Haos svuda, Snješko gotov

U trenutku kada je snijeg napravio kolaps širom države, a naročito u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić se vjerovatno bavi istragom POSKOK-a, koja se vodi protiv njega zbog mijenjanja uslova konkursa kako bi mogao biti imenovan za mjesto direktora na puni mandat.

I dok su sve službe na terenu, jedini posao koji smo vidjeli od Federalne uprave civilne zaštite od nedjelje je da su u utorak redovno izvještavali o vodostajima rijeka, što bi i sami ljudi mogli pronaći da su otvorili sajtove Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Već u srijedu smo vidjeli jedno veliko ništa.

Prosto je nevjerovatna nonšalantnost jedne od najvažnijih institucija, pa se FUCZ ponaša kao da ovo nije njihov problem, a alarm im nije bila ni smrt žene u sarajevskom naselju Grbavica.

Da li je iko izašao na teren, šta su, zapravo, radili, osim što su pozivali na mjere opreza, što valjda ljudi i sami znaju, nikome nije jasno.

Da se Brašnjić bilo gdje pojavio na terenu, vjerovatno bi nas to obavijestile njegove PR službe ili i on sam na Facebooku, kao što je obavijestio da pravi Snješka Bijelića s članovima porodice.

Postavlja se pitanje da li je Brašnjić trebao tražiti od Vlade FBiH da se proglasi stanje prirodne i druge nesreće, jer u nedjelju navečer gradovi su izgledali kao nakon atomske bombe, nigdje se vozilo nije vidjelo, a kamoli pješak, a tokom narednih dana u jednom trenutku je na velikim minusima više od 40.000 ljudi bilo bez električne energije.