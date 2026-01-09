Gdje je BiH na tržištu dronova?

Tržište dronova je u ekpanziji i vrijednost mu se mjeri u stotinama milijardi dolara. Dronovi se koriste u vojnom, komercijalnom te rekreativnom sektoru, a proizvodnja raste i u BiH i kod susjeda, gdje sve više razvijaju vlastite sisteme za proizvodnju. Prema informacijama koje se mogu pronaći, u BiH dronove proizvode BNT TMiH Novi Travnik i jedna privatna tvrtka, a svaka od njih razvija dronove koji imaju sasvim drugačije aspekte. - U BNT-u razvijaju tri tipa dronova FPV, koji objektivno imaju domet od par desetaka kilometara i mogu da nose odgovarajuću municiju. Na fotografijama koje su dostupne primijetio sam da nose tri ili više minobacačkih projektila 60 ili 82 milimetra, što, prema mom mišljenju, nije optimalno - kaže za „Dnevni avaz“ vojni ekspert prof. Berko Zečević.

„BH dron“ za civilnu i komercijalnu upotrebu . MO BiH „BH dron“ za civilnu i komercijalnu upotrebu . MO BiH

Dron druge firme, za koju ne zna gdje je locirana, a mogao se vidjeti kada je ministar odbrane BiH prezentirao, ima drugačiji koncept. - Taj dron je s krilima, ima daleko veći radijus djelovanja, a u ovom momentu se specifira kao civilni aspekt - kaže prof. Zečević. Problem komponenata Međutim, kako naglašava, u cijeloj toj priči je diskutabilno to šta se ovdje proizvodi od komponenata, šta se uvozi. Objektivno, kaže, ovdje se može proizvoditi struktura tog drona od kompozitnih materijala. Problem je, navodi, druge komponente od motora i elektronike do upravljačkih i sistema za detekciju.

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