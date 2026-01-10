Sarajevo u kolapsu: Vlast glumi opoziciju

Kako gradske službe već peti dan ne uspijevaju da očiste snijeg sa sarajevskih ulica, rukovodstvo i članovi Naše stranke jučer su odlučili da uzmu lopate u ruke i izađu na teren u pokušaju da umire nezadovoljstvo građana, piše Armin Sarčević za Odgovor.ba.

Paradoks je, međutim, jasan. Riječ je o vlasti čiji su i oni dio, pa slijedi neizbježno pitanje kako smo došli do toga da se odgovornost demonstrira na ulici, a ne kroz institucije?

Video samohvale objavila je na društvenim mrežama predsjednica stranke Sabina Ćudić, kojoj je već postao obrazac ponašanja da se igra opozicije. Kao da Kantonom ne upravlja bivši generalni sekretar stranke koju ona predvodi i kao da jedan od najodgovornijih ministara, onaj za komunalnu privredu, Mladen Pandurević, nije upravo prijedlog Naše stranke.

- Obaveza nam je počistiti ispred našeg praga, ali i pomoći komšijama i sugrađanima da sigurnije uđu u tramvaj ili autobus. Ovaj grad je moja jedina kuća, a u kući radimo, pomažemo i dogovaramo se. Pridružite nam se - navodi Ćudić.

Tako Sarajlije umjesto sistemske reakcije i odgovornosti dobijaju kadrove i narativ. I pokoje očišćeno stajalište koje je to svakako trebalo biti već danima ranije.

Zašto to nisu uradili nadležni na čelu sa njihovim stranačkim kolegom kojeg nismo vidjeli na snimku, premijerom Nihadom Ukom – nismo saznali. Dobili smo neke poluizgovore u kojima su se i oni sami pogubili pa su, osim napada na medije jer ukazuju na ovaj problem, počeli i sa međusobnim optužbama. Pa se tako retorika u maniru opozicije proširila i izvan Naše stranke.

Ministar saobraćaja Adnan Šteta (SDP) nakon što se danima nije oglašavao jer je, kaže, imao previše posla počeo nas je iz "časa u čas" izvještavati o stanju u gradskom saobraćaju. Pa se u nekoliko svojih objava, koja je valjda zamislio kao saopćenja za javnost, požalio i na koalicione partnere i njihove kadrove.

- Tražim hitnu reakciju komunalnih preduzeća, resornog ministarstva, civilne zaštite da se stvore uslovi za prevoz kako bi ljudi mogli dolaziti do svojih domova i kako bi se autobusi i minibusi mogli sigurno sa padinskih dijelova vratiti u garaže - naveo Šteta sinoć.

Čak je i lider Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova najavio intervenciju Elmedin Konaković navodeći da će održati nekoliko sastanaka kako bi sistem pripremili za mnogo efikasnije djelovanje.

- Vlada Kantona Sarajevo nije odgovorila zadatku u borbi sa snježnim padavinama zadnjih dana. Imali smo vanredno stanje, odgovor je trebao biti mnogo efikasniji. Trojka je drugačija od prethodnika jer je uvijek priznavala greške i pogrešne odluke, tako mora biti i sad, ne smije se bježati od odgovornosti i tražiti alibi - navodi Konaković.

No, snijeg će se prije ili kasnije otopiti. Ono što ne bi smjelo nestati zajedno s njim jeste pitanje odgovornosti i funkcionisanja vlasti. Problemi se, kako mnogi očigledno zaboravljaju, ne rješavaju performansom za društvene mreže. Građani Sarajeva ne traže gestove, već sistem koji radi bez potrebe za improvizacijom i samohvalom. Vlast koja glumi opoziciju, na kraju ostavlja građane i bez jednog, i drugog.