Elektroprivreda BiH: Snijeg visok jedan metar otežava popravke

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine izvijestila je o problemima u snabdijevanju električnom energijom u područjima pogođenim jakim snijegom, koji je izazvao kvarove i nestanak struje u Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu.

Kako navode iz EP BiH, većina kvarova na mreži i objektima u Tuzlanskom kantonu je uspješno otklonjena, ali su ekipe na nekim lokacijama imale poteškoće s pristupom mjestima kvara.

- Nažalost, zbog nepristupačnog terena, neprohodnih komunikacija i nanosa snijega koji na pojedinim mjestima dosežu visinu od jednog metra, elektromonterske ekipe još uvijek nisu u mogućnosti da saniraju kvarove zbog kojih je bez električne energije oko 100 kupaca - naveli su iz Elektroprivrede BiH.

Problemi s pristupom terenu evidentni su i u Olovu i Varešu.

- Iako su jutros kvarovi na Nišićkoj visoravni otklonjeni, ekipe su i dalje na terenu jer nova pojava snijega otežava snabdijevanje na ovom području - dodali su iz EP BiH.