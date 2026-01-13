Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAMOHVALA

Dječiji doplatak porastao za 5 maraka

Ministar Delić obavijestio javnost na maksimalan način o minimalnom povećanju

Adnan Delić. Fena

S. S.

13.1.2026

Od narednog mjeseca dolazi i do povećanja iznosa federalnog dječjeg doplatka, koji će iznositi 195 KM po djetetu umjesto dosadašnjih 190 KM. Istovremeno, porodični cenzus se povećava na 410,80 KM po članu domaćinstva.

Kako je pojasnio ministar, ovo povećanje izravno je povezano s rastom minimalne plate, koja će u periodu od 1. januara do 31. decembra 2026. godine iznositi 1.027 KM neto. Dječiji doplatak je početkom 2025. godine povećan sa 117 KM na 190 KM, nakon čega je zabilježen značajan rast broja korisnika. Tada je došlo i do znatno većeg povećanja minimalne plate.

Ministar Delić je podsjetio i da se razmatra mogućnost proširenja prava na federalni dječiji doplatak na svu djecu u Federaciji BiH, uz finansijsku podršku kantonalnih vlasti.

"Nadamo se da bi se takav model mogao uvesti u skorije vrijeme", poručio je Delić.

# DJEČIJI DOPLATAK
# ADNAN DELIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (25)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.