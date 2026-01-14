Travnik ubrzo postaje Grad

Krajem prošle godine usvojena je historijska odluka za Travnik. Općina Travnik, naime, želi da postane Grad. Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o proglašenju Grada Travnika, čime je otvoren put ka institucionalnoj i simboličkoj transformaciji najveće općine u srednjoj Bosni. Formalni dio Načelnik Općine Kenan Dautović za “Avaz” je otkrio kako je 12. januara dobio povratnicu iz oba doma Parlamenta FBiH da je Odluka stigla u parlamentarnu procedure. - Ministarstvo pravde treba pripremiti Zakon o proglašenju Grada i tim zakonom se u principu završava ta procedura kad je u pitanju formalno-pravni dio. U tom zakonu općina će postati grad, općinsko vijeće će postati gradsko vijeće, moja administracija će postati gradska uprava, a načelnik će postati gradonačelnik – objasnio je Dautović.

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Sve ostale elemente o tome kako da se uredi grad određuje Statut. Travnik već ima ovaj dokument i primjenjuje se sve dok se ne usvoji novi. - To da je neko već nešto dogovorio o stvaranju novih općina, da će se stvarati neke nove izborne jedinice i tako dalje, to su spekulacije i to se može eventualno razgovarati u okviru Statuta. Mislim da to nije realno. Ono što je realno jeste da novih općina neće biti sigurno, a što se tiče zaštite prava naroda, imajući u vidu da hrvatski narod ima potrebu da zaštiti svoj interes, svoju opstojnost, svi su raspoloženi da razgovaraju o načinima i modalitetima, ali koji neće biti kontra Ustavu i neće biti drugačije riješeni nego što je to negdje drugdje – kazao je Dautović. Sve opcije On je još jednom istakao da je Travnik uvijek bio grad i da sada samo treba završiti potrebnu proceduru, za koju je ubjeđen da nema nijednog razloga da se obustavi. Mi smo jednoglasno podržali, sve političke opcije su podržale Odluku, sve te opcije praticipiraju u Parlamentu FBiH, pa ne vidim zbog čega bi to bilo osporavano. Očekujem vrlo brzo da se to desi – objašnjava Dautović.

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