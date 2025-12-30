Obrt za 24 sata: Digitalna revolucija u BiH kreće iz Ljubuškog i Travnika

jubuški je, nakon Travnika, postao drugi grad u Bosni i Hercegovini koji uvodi model tzv. digital tax-free city, omogućavajući otvaranje obrta u roku od 24 sata, potpuno online i uz svega tri dokumenta. Riječ je o značajnom iskoraku u digitalizaciji javne uprave, koji bi mogao snažno utjecati na investicijsku klimu i poduzetništvo u BiH.

Ubrzanje procedura

Kako je za „Dnevni avaz“ pojasnio makroekonomski analitičar i dekan Sarajevo School of Science and Technology dr. Faruk Hadžić, ovaj model se zasniva na nizu mjera koje su u nadležnosti lokalnih zajednica, a čiji je cilj pojednostavljenje i ubrzanje administrativnih procedura.

- Ovim se direktno stimuliše brzo i jednostavno otvaranje obrta. Razlog zašto se u prvoj fazi radi isključivo o obrtima jeste taj što su oni u direktnoj nadležnosti općina i gradova. Kod privrednih društava procedura je znatno složenija jer uključuje sudove, a tu još nemamo zaokružen proces digitalizacije - objašnjava Hadžić.

U Travniku je, prema njegovim riječima, u prvoj fazi broj potrebnih dokumenata smanjen sa 13 na šest ili sedam, zavisno od djelatnosti. Ljubuški je, međutim, otišao korak dalje.

- Za većinu djelatnosti dovoljne su tri isprave, dok će kod specifičnih profesija, poput stomatologije, biti potrebno pet dokumenata zbog dodatnih provjera - navodi Hadžić.

Model koji je razvijen kao intelektualni koncept dr. Hadžića, a tehnički realiziran kroz rad mladog IT stručnjaka Jasmina Muslimovića, u potpunosti je usaglašen s Gradskom upravom Ljubuškog. Od polovine septembra, poduzetnici će dokumente učitavati putem online platforme, a nadležni službenici će, ukoliko je dokumentacija uredna, obrt registrovati u roku od 24 sata.