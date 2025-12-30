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TAX FREE CITY

Obrt za 24 sata: Digitalna revolucija u BiH kreće iz Ljubuškog i Travnika

Otvaranje obrta online, bez taksi i uz minimalnu dokumentaciju mijenja poslovni ambijent u BiH

Sve je krneulo od Travnika. Facebook

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

30.12.2025

jubuški je, nakon Travnika, postao drugi grad u Bosni i Hercegovini koji uvodi model tzv. digital tax-free city, omogućavajući otvaranje obrta u roku od 24 sata, potpuno online i uz svega tri dokumenta. Riječ je o značajnom iskoraku u digitalizaciji javne uprave, koji bi mogao snažno utjecati na investicijsku klimu i poduzetništvo u BiH.

Ubrzanje procedura

Kako je za „Dnevni avaz“ pojasnio makroekonomski analitičar i dekan Sarajevo School of Science and Technology dr. Faruk Hadžić, ovaj model se zasniva na nizu mjera koje su u nadležnosti lokalnih zajednica, a čiji je cilj pojednostavljenje i ubrzanje administrativnih procedura.

- Ovim se direktno stimuliše brzo i jednostavno otvaranje obrta. Razlog zašto se u prvoj fazi radi isključivo o obrtima jeste taj što su oni u direktnoj nadležnosti općina i gradova. Kod privrednih društava procedura je znatno složenija jer uključuje sudove, a tu još nemamo zaokružen proces digitalizacije - objašnjava Hadžić.

U Travniku je, prema njegovim riječima, u prvoj fazi broj potrebnih dokumenata smanjen sa 13 na šest ili sedam, zavisno od djelatnosti. Ljubuški je, međutim, otišao korak dalje.

- Za većinu djelatnosti dovoljne su tri isprave, dok će kod specifičnih profesija, poput stomatologije, biti potrebno pet dokumenata zbog dodatnih provjera - navodi Hadžić.

Model koji je razvijen kao intelektualni koncept dr. Hadžića, a tehnički realiziran kroz rad mladog IT stručnjaka Jasmina Muslimovića, u potpunosti je usaglašen s Gradskom upravom Ljubuškog. Od polovine septembra, poduzetnici će dokumente učitavati putem online platforme, a nadležni službenici će, ukoliko je dokumentacija uredna, obrt registrovati u roku od 24 sata.

Hadžić: Sve završiti na jednom mjestu. Screenshot

Dodatna olakšica

Dodatna olakšica je i činjenica da Ljubuški ukida taksu za osnivanje obrta.

- To je izuzetno važna poruka poduzetnicima. Digitalizacija rada javne uprave u ovom obliku predstavlja veliki korak naprijed, a gradonačelnik Vedran Markotić i njegova administracija zaslužuju pohvale za ovakav pristup - ističe Hadžić.

Prema njegovim riječima, interes za uvođenje istog modela već su iskazale i druge lokalne zajednice, a razgovori se vode i s Poreznom upravom Federacije BiH.

- U narednim fazama postoji realna mogućnost da se kroz poseban protokol i Porezna uprava uključi u platformu, kako bi se rješenja povlačila i izdavala digitalno. Cilj je da građani i poduzetnici više ne obilaze institucije, već da sve završe na jednom mjestu - kaže Hadžić.

Digitalna oaza

Paralelno s tim, Travnik planira uvođenje koncepta „digitalne oaze“, koji će omogućiti da građani, uključujući i dijasporu, putem aplikacije naručuju dokumente koji će im biti dostavljeni na kućnu adresu, kao i da elektronski plaćaju komunalne usluge.

- Digitalizacija je počela i možda svjedočimo tihoj digitalnoj revoluciji koja bi, uz političku volju, mogla zahvatiti cijelu BiH - zaključuje Hadžić.

Ubrzanje procedura za registraciju obrta tek je prvi korak u procesu za koji se očekuje da će dugoročno promijeniti način realizacije poslovnih ideja u Bosni i Hercegovini i znatno unaprijediti ambijent za domaće i strane investicije.

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