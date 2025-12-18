U Travniku završeni komandno-štabni kurs za oficire i štabni kurs za podoficire Oružanih snaga BiH

U centru za profesionalni razvoj Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku, danas je svečano obilježen završetak još jednog komandno-štabnog kursa za oficire, kao i štabni kurs za podoficire OS BiH.

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general Knežević rekao je da ovi kursevi predstavljaju važan segment sistema profesionalnog obrazovanja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Njihov značaj ogleda se u razvoju sposobnosti planiranja, organizacije rada i donošenja odluka u okviru komandno-štabnih struktura, ali i u jačanju lilderske uloge oficira u savremenom vojnom okruženju.

Pukovnik Miralem Čanić je istaknuo kako su uspješnim završetkom kurseva polaznici pokazali spremnost za profesionalni napredak i preuzimanje zahtjevnijih zadaća.

Komandno-štabni kurs i kurs štabnih podoficira pohađalo je 60 polaznika.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su načelnik Zajedničkog štaba OSBiH general-pukovnik Gojko Knežević, parlametnarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za operacije brigadni general Jasmin Čajić, zamjenik komandanta Komande za obuku i doktrine brigadir Savo Vidaković, vršilac dužnosti komandanta Centra za profesionalni razvoj pukovnik Miralem Čanić, zamjenik komandanta NATO Štaba Sarajevo brigadir Cezmi Türkgücü te ostali predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i EUFOR-a, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.