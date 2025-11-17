Planinarski savez FBiH organizirao obuku za markaciste: Čuvari staza i planinarskog duha

U organizaciji Komisije za planinarske staze Planinarskog saveza FBiH, pedeset i sedam markacista (obilježavaju planinaraske staze) završilo je obuku tokom vikenda u Planinarskom domu 'Prijatelji prirode' na Igmanu. Tako su postali članovi velike porodice onih koji brinu o planinama, onako kako se brine o nečemu što voliš - pažljivo, odgovorno i s poštovanjem.

Održana obuka

- Tokom vikenda održana je obuka za markaciste, prva nakon agresije na BiH. Na njima je sad velika odogovornost i obaveza da u svojim planinarskim društvima pokrenu sekcije/odsjeke za planinarske staze i znanje praktično primjene u planinarskim društvima - navode iz PS FBiH.

Polaznici su tokom kursa pokazali spremnost da uče i prihvate odgovornost, iskazali su snalažljivost na terenu, razumijevanje važnosti pravilnog obilježavanja staza, ali i iskrenu ljubav prema planini. Sad, s novim znanjem i certifikatima u rukama, spremni su da rade na održavanju, obnavljanju i unaprjeđenju staza da bi svaki ljubitelj prirode (od početnika do visokogorca) mogao sigurno uživati u ljepotama ovdašnjih planina.

Dobra markacija (oznaka staza u planini) preduslov je za sigurnost i ugodno planinarenje, a markacisti su planinari koji obilježavaju i održavaju staze. Oni brinu da staze budu kvalitetno označene, očišćene i održavane, što u suštini znači manji broj zalutalih planinara i izletnika.

Rade strpljivo i s puno ljubavi da bi svaki naš korak bio siguran, a svaka staza jasna i prepoznatljiva. Ne traže aplauz, ne smiješe se na fotografijama s vrha planina i ne broje pređene kilometre, oni izvršavaju jedan od najodgovornijih zadataka u planinarstvu.

Ljubitelji prirode

Planinarska oznaka ili markacija je crveni krug sa bijelom tačkom u sredini. Postavlja se obično na desnoj strani i u visini očiju - na drveću, kamenu ili na stijenama.

Obilježavanja planinarskih staza i puteva regulisano je Pravilnikom o planinarskim stazama te Uputstvom o označavanju planinarskih staza, time se bave na terenu planinarske organizacije.

Planinari i ljubitelji prirode u BiH generalno imaju dobre uslove za sigurno kretanje i boravak u planinama.

To znači da su planinarske staze i putevi, na glavnim i ključnim pravcima, uređeni i adekvatno označeni (markirani).

Na nosiocima uprave planinarstva, na bilo kojem od nivoa, je odgovornost i obaveza adekvatno obilježiti planinarske puteve, staze, transverzale te objekte koje koriste planinari.