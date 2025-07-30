"Gorštaci" popeli Elbrus (5.642 m), najviši vrh Evrope

Ekipa od 13 planinara/ki, u organizaciji Planinarskog kluba Gorštaci iz Sarajeva, uputila se 10. jula u Rusiju, na Kavkaz, da penje najviši vrh evropskog kontinenta - Elbrus (5.642 m).

Ekipa je četiri dana boravila u kampu na 3.800 mn/v, čekajući najbolje uvjete za uspon.

Kako navode iz Planinarskog saveza FBiH, bila je to igra živaca ali isplatilo se - u noći sa 17. na 18. juli krenuli su, i ujutro po idealnom vremenu 12 od ukupno 13 učesnika izašlo je na vrh.

- Radost, sreća, pokoja i suza… uspjeli smo, iz drugog puta, ali popeli smo se. Nije lako dva puta se odvažiti i krenuti u daleku Rusiju, hiljade kilometara - poručuju sudionici tog pohoda.

Od 13 sudionika, za petero je to bio drugi pokušaj jer su 2024. godine morali odustati, zbog ekstremno lošeg vremena iako su bili jako blizu vrha - na 5.300 m.n/v.

- Elbrus nije tehnički zahtjevan uspon ali je nepredvidiva planina, poznata po čestim i brzim promjenama vremena. Nije rijedak slučaj da sunčan, lijep dan začas prijeđe u nevrijeme sa jakim vjetrovima i hladnoćom, tako da je dobra oprema obavezna za uspon - navodi Planinarski savez FBiH, uz čestitku svim sudionicima za uspon, drugarstvo, zajedništvo i dobru energiju.