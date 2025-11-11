Jačanje obavještajno-policijskog rada kroz Humint radionicu u BiH

Predstavnici deset kantonalnih policijskih uprava, ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije okupili su se u Sarajevu na radionici koju je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini kako bi unaprijedili svoje kapacitete u primjeni obavještajno-policijskog rada (ILP). Težište obuke bilo je na prikupljanju obavještajnih podataka iz ljudskih izvora (HUMINT), kao ključnom elementu u razvoju djelotvornih policijskih praksi utemeljenih na dokazima u borbi protiv teškog kriminala.

Praktične vježbe

Kroz praktične vježbe i interaktivne rasprave, učesnici su unaprijedili svoje razumijevanje o tome kako sistematski prikupljati, procjenjivati ​​i koristiti informacije iz ljudskih izvora za donošenje operativnih odluka. Radionica je također potaknula razmjenu iskustava i najboljih praksi među policijskim profesionalcima iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Đorđe Đogović, menadžer ILP projekta pri Misiji, naglasio je važnost radionice, dodajući da su djelotvorno prikupljanje obavještajnih podataka iz ljudskih izvora i analiza u središtu proaktivnog policijskog djelovanja.

Sigurnosne prijetnje

- Jačanje vještina i znanja policijskih službenika u ovom području doprinosi efikasnijem, informiranijem i koordiniranijem odgovoru na ozbiljne sigurnosne prijetnje - istakao je Đogović.

Radionica je dio projekta Misije OSCE-a u BiH pod nazivom Unapređenje obavještajno-policijskog rada u cilju borbe protiv ozbiljnih sigurnosnih prijetnji i kriminala (ILP projekt), koji se provodi uz podršku Austrije, Njemačke, Lihtenštajna, Luksemburga, Norveške, Poljske i Turske. Jačanjem kapaciteta policije, inicijativa doprinosi sigurnijim zajednicama, otpornijim institucijama i većoj sveukupnoj sigurnosti širom Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.