USK usvojio akcioni plan za borbu protiv trgovine ljudima

Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je Akcioni plan za provođenje strategije suprotstavljanja trgovini ljudima za period 2024–2027., koji je izradio Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima na čelu sa glavnim inspektorom Snježanom Galić, a definiše konkretne mjere prevencije, krivičnog gonjenja počinilaca i pružanja pomoći žrtvama.

- Ovo je nastavak kontinuirane borbe protiv trgovine ljudima. Koordinacioni tim je danas predstavio akcioni plan koji precizno pokazuje kako će se provoditi strategija i na koji način ćemo se suprotstaviti ovom obliku kriminala. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije USK opredijeljeni su za borbu protiv svakog oblika kriminala, a posebno u kontekstu sveprisutne trgovine ljudima i migracijskih kretanja u BiH - rekao je ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibi.

Cilj akcionog plana je unapređenje političkog, pravnog i institucionalnog okvira te jačanje funkcionalnih i održivih mehanizama koordinacije.

Plan predviđa sistemske mjere koje uključuju prevenciju, procesuiranje počinilaca i zaštitu žrtava, čime USK nastavlja, kako je istaknuto, jačati kapacitete u borbi protiv trgovine ljudima.