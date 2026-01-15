Šta se desilo s Delićevom fabrikom peleta u KS?

Dok građani Kantona Sarajevo ove zime plaćaju i do 800 KM za tonu peleta, projekt koji je trebao spriječiti upravo ovakve špekulacije i nestašice - kantonalna fabrika peleta - i dalje postoji samo na papiru. Tržišna kriza ogrjeva ponovo je ogolila razliku između pompeznih najava Trojke i stvarne politike: četiri godine nakon što je Vlada KS obećala vlastitu peletaru, građani danas nemaju ni fabriku ni jeftiniji energent.

Projekt nestao

Priča je počela u februaru 2022. godine, kada je tadašnji ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić (NiP) najavio izgradnju prve fabrike peleta u vlasništvu Kantona. Projekt je predstavljen kao strateški - trebao je osigurati stabilno snabdijevanje, niže cijene i smanjenje zagađenja, jer je Vlada istovremeno subvencionirala građane da s uglja pređu na pelet. Ubrzo nakon toga Vlada KS je usvojila Studiju opravdanosti izgradnje peletare, kojom je projekt ocijenjen kao ekonomski i društveno isplativ. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 8,45 miliona KM, a sredstva su bila planirana i u budžetu Ministarstva privrede i u finansijskom planu KJP “Sarajevo-šume”, koje je trebalo biti nosilac proizvodnje.

Delić je tada tvrdio da će pokretanjem peletare “Sarajevo-šume” zaokružiti cijeli drvoprerađivački proces i osigurati građanima stabilan i pristupačan energent. Krajem 2022. godine Vlada KS je čak raspisala konkurs za kupovinu zemljišta na kojem bi se fabrika gradila. Međutim, nakon toga - projekt praktično nestaje iz javnosti. Fabrika nikada nije počela da se gradi, a Vlada nije objasnila šta se desilo s planiranim milionima.

Novi ministar, ista priča

U međuvremenu je ministar postao federalni, a novi ministar privrede KS, Zlatko Mijatović, u međuvremenu je pokušao relativizirati cijelu priču, tvrdeći da je urađena „nova studija izvodljivosti“ i da su se tržišne okolnosti promijenile. Iz njegovog kabineta saopćeno je da ne postoje pravne prepreke za izgradnju peletare, ali da postoje određeni rizici u oblasti konkurencije i da se projekt mora prilagođavati novim tržišnim uslovima. Ipak, nijedan konkretan rok, odluka ili budžetska stavka nikada nije ponuđena javnosti. Od peletara do danas nema ni traga ni glasa.

Zastupnica u Skupštini KS Vedrana Vujović (DF) krajem prošle godine postavila je pitanje šta se desilo s cijelim projektom, ali kako kaže, nikad nije dobila odgovor.

- Prije skoro tri mjeseca sam uputila poslaničko pitanje Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u kojoj je fazi i da li se uopšte namjeravaju baviti izgradnjom fabrike peleta. Međutim, nikad nisam dobila odgovor, što posebno kada znamo da je Vlada KS u budžetu za 2022. godinu izdvojila novac, kao i “Sarajevo-šume” u svom finansijskom planu, jer je projekt trebao biti zajednički - poručila je Vujović.

Dok institucije šute, građani plaćaju. Pelet, koji je zahvaljujući državnim subvencijama proglašen „zelenim“ i poželjnim energentom, danas je skuplji nego ikada. Kanton je ohrabrio ljude da se prebace na ovu vrstu grijanja, a onda ih ostavio da budu taoci tržišnih poremećaja i špekulacija.