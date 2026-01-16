Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje više oblačnosti dio prijepodneva. Sunčanije u drugoj polovini dana.

Po kotlinama u centralnim područjima moguća je dugotrajna magla. Vjetar je slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5°C, na jugu zemlje do 7°C.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11°C, na jugu zemlje do 13°C.

U Sarajevu dio prijepodneva moguća magla ili niska oblačnost. Sunčanije u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -1°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 5°C.