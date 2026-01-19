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ZASTUPNIK SBIH

Admir Čavalić: Ovo je dužnički budžet, 25 posto je novi dug

800 miliona eura je zaduživanje na Londonskoj berzi po puno nepovoljnijim uslovima nego prošle godine

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

19.1.2026

Zastupnik SBiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić poručio je da su tri ključne stvari na današnjoj sjednici, a to su budžet, zakon o PIO i zakon o fiskalizaciji transakcija.

- Vjerujem da će to ekonomski determinirati 2026. godinu, što se tiče budžeta da je ovo u historiji rekordan budžet, a da se isti naslanja na rekordna zaduženja. 25 posto budžeta podrazumijeva novi dug. Ako izbacimo penzije, to je gotovo 50 posto. U apsolutnim brojkama, to je više od dvije milijarde. Kada gledamo raniji dug, riječ je oko milijardu otplate, što je bilo i prethodnih godina. Ovo je dužnički budžet, a 800 miliona eura je zaduživanje na Londonskoj berzi po puno nepovoljnijim uslovima nego prošle godine - rekao je.

# ADMIR ČAVALIĆ
# BUDŽET 2026.
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