Admir Čavalić: Ovo je dužnički budžet, 25 posto je novi dug

Zastupnik SBiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić poručio je da su tri ključne stvari na današnjoj sjednici, a to su budžet, zakon o PIO i zakon o fiskalizaciji transakcija.

- Vjerujem da će to ekonomski determinirati 2026. godinu, što se tiče budžeta da je ovo u historiji rekordan budžet, a da se isti naslanja na rekordna zaduženja. 25 posto budžeta podrazumijeva novi dug. Ako izbacimo penzije, to je gotovo 50 posto. U apsolutnim brojkama, to je više od dvije milijarde. Kada gledamo raniji dug, riječ je oko milijardu otplate, što je bilo i prethodnih godina. Ovo je dužnički budžet, a 800 miliona eura je zaduživanje na Londonskoj berzi po puno nepovoljnijim uslovima nego prošle godine - rekao je.