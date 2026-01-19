Nikšić otkrio: Saslušan sam u Tužilaštvu HNK

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je večeras, gostujući na BHRT-u, da je saslušan u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nikšić je potvrdio da je dao iskaz u vezi s izjavama o porukama u kojima su pojedinci, kako je naveo, tražili novac za zapošljavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK.

- Naravno da se neću oglašavati sve dok se ne okonča istraga, a onda ću imati jako puno stvari da objasnim i da kažem. Ja ću dok sam u prilici da budem premijer Vlade FBiH insistirati na zakonitosti, insistirati na poštivanju zakona, insistirati na tome da svaki dokaz koji imamo iskoristimo da otkrijemo one koji se bave kriminalom.

Prije par dana sam bio u Tužilaštvu u Mostaru, dao izjavu oko one poruke koje, eto sve su poruke objavili ali ovu nisu objavili koja ustvari baca sliku na ovu prethodnu oko ljudi koji su naplaćivali za zapošljavanje na radnim mjestima.

Moram reći da sam ponosan na činjenicu da imamo ogroman broj prijava koje sada ljudi šalju, da ja dalje prosljeđujem zbog toga što su se uvjerili da sam spreman da radim i da tražim. Ja ne tvrdim da je ono što dobijem je istina. Ali tražim da oni koji su u situaciju da to provjere i da provjere.

Ako je kriminal kada premijer Vlade FBiH traži od policije da zaštiti zastupnike, od kojih je jedan priveden i pokušali su ga gepekovati, a druga žena ne smije da dođe na sjednicu Parlamenta, na način da se zaštite da dođu na Parlament i glasaju kako hoće, ja ne znam onda... a šta rade ovi koji to rade i koje štite ovi koji od ovoga što sam ja uradio prave aferu - rekao je Nikšić na BHRT-u.