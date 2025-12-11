Tužilaštvo HNK formiralo predmet nakon Nikšićevog istupa: Od FUP-a ili SIPA-e će zatražiti hitno postupanje

- Tužiteljstvo će od Federalne uprave policije F BiH ili Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zatražiti žurno postupanje i provjeru navoda o ovom slučaju, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i prikupljanja dokaza, te eventualno postojanja kaznene odgovornosti, kao i počinitelja - saopćeno je iz Tužilaštva HNK.

Nikšić je, naime, gostujući u programu TV Sarajevo, rekao da je zaprimio prijavu da se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu traži novac za zapošljavanje u policiji te da se za radno mjesto policajca traži 10.000 KM, a za mjesto mlađeg inspektora 20.000 KM.

Na Nikšićeve prozivke, podsjetimo, jutros je reagirala premijerka HNK, Marija Buhač, koja mu je uputila javno pitanje kome je i kada prijavio spoznaje o izvršenju opisanih radnji.

- Kako je i sam Nikšić u svom krajnje neodgovornom istupu rekao, "građani BiH zaslužuju da se institucije bore protiv korupcije i kriminala svim raspoloživim sredstvima'', ovom ga prilikom podsjećam na stav 1. člana 228. Zakona o krivičnom postupku FBiH koji kaže: ''Službene i odgovorne osobe (…) dužne su da prijave krivična djela o kojima su obaviještene ili za koja saznaju na koji drugi način.'' Također, podsjećam ga i na stav 2. člana 345. Krivičnog zakona FBiH kojim je propisano kažnjavanje službene osobe koja ne prijavi krivično djelo za koje je saznala u obavljanju svoje dužnosti – navela je, između ostalog, Buhač.