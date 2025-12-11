Buhač o izjavama Nikšića: Ispaljena otrovna strelica, nisam očekivala da se ponaša na principu "rekla-kazala"

Premijerka HNK Marija Buhač reagirala je na izjave premijera FBiH Nermina Nikšića, gdje je kazao da je zaprimio prijavu da se u HNK traži novac za zapošljavanje u policiji.

Njenu reakciju u nastavku prenosimo u cijelosti.

- U najmanju ruku je šokantan javni istup premijera FBiH Nermina Nikšića i njegovo iznošenje teških insinuacija i direktnih optužbi na račun djelatnika Uprave policije MUP-a HNK-a – navodi se u reakciji premijerke HNK-a Marije Buhač koja poručuje da od javnog dužnosnika, posebno onog na visoko-odgovornoj funkciji, u ovom slučaju čelnog čovjeka entitetske izvršne vlasti, nije očekivala ponašanje po principu ''rekla-kazala'', osobito ne populističko i neosnovano uznemiravanje javnosti na račun bilo kojeg nivoa vlasti.

Nikšić je, naime, gostujući u programu TV Sarajevo, rekao da je zaprimio prijavu da se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu traži novac za zapošljavanje u policiji te da se za radno mjesto policajca traži 10.000,00 KM, a za mjesto mlađeg inspektora 20.000,00 KM. Obzirom na to da je riječ o ozbiljnoj optužbi za iznimno teška krivična djela, izrečenoj u javnom prostoru, premijerka Buhač je kolegi sa federalnog nivoa u svojoj reakciji postavila javno pitanje kome je i kada prijavio spoznaje o izvršenju opisanih radnji.

- Kako je i sam Nikšić u svom krajnje neodgovornom istupu rekao, ''građani BiH zaslužuju da se institucije bore protiv korupcije i kriminala svim raspoloživim sredstvima'', ovom ga prilikom podsjećam na stav 1. člana 228. Zakona o krivičnom postupku FBiH koji kaže: ''Službene i odgovorne osobe (…) dužne su da prijave krivična djela o kojima su obaviještene ili za koja saznaju na koji drugi način.'' Takođe, podsjećam ga i na stav 2. člana 345. Krivičnog zakona FBiH kojim je propisano kažnjavanje službene osobe koja ne prijavi krivično djelo za koje je saznala u obavljanju svoje dužnosti – napisala je premijerka, dodavši da će se Vlada HNK-a sa svakom pojavom koruptivnih radnji, bez obzira na to odakle počinitelj dolazio, obračunati oštro i beskompromisno, konkretnim radnjama, a ne populizmom preko televizijskih ekrana.

Buhač podsjeća javnost na to da je borba protiv korupcije jedna od ključnih odrednica Smjernica djelovanja Vlade HNK-a, pozvavši sve koji eventualno imaju saznanja o koruptivnim radnjama u HNK-u da ih neodgodivo prijave nadležnim organima. Ocijenila je nedopustivim ponašanje kakvo je prvi čovjek federalne Vlade ničim izazvan demonstrirao, ne ponudivši niti jedan dokaz za svoje tvrdnje, niti ijedan dokument kojim bi pokazao da je na izrečeno reagovao na način koji je zakonom predviđen.

- Premda je gosp. Nikšić u svom TV nastupu rekao da iznesenim tvrdnjama nije nikoga naciljao, nema sumnje o tome da je otrovna strelica ispaljena. Međutim, ostaje nejasno kojom ju je pobudom ispalio prema Vladi HNK-a u kojoj je njegova stranka dio vladajuće koalicije. Ta koalicija u HNK-u funkcioniše na nivou razumijevanja, konsenzusa i usaglašenosti, zasnivajući sve svoje odluke na slovu i duhu zakona. Nijedna neosnovana optužba koja podriva temelje javnog povjerenja u rad naše policije nije nam prihvatljiva i takvo ponašanje oštro osuđujemo – poručila je Buhač.