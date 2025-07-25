Hrvatska šalje kanader u Prozor-Ramu

Veliki požar koji je u četvrtak poslijepodne zahvatio stoljetnu borovu šumu iznad naselja Podbora i Ploče u općini Prozor-Rama i danas je aktivan i širi se prema području Kolivreta. Nakon neizvjesne noći, stanje je danas dodatno pogoršano ponovnim rasplamsavanjem vatrene stihije.

- Ekipe civilne zaštite i vatrogastva stalno su na terenu i nadljudskim se naporima bore s plamenom. Već jučer je u nekoliko navrata djelovao naš air-tractor iz Zračne luke Mostar, a od rano jutros požar aktivno gasi i helikopter Oružanih snaga BiH. Nakon što su poduzete sve potrebne predradnje kako bismo osigurali i nužnu međunarodnu pomoć, imam potvrdu da će se gašenju uskoro pridružiti i kanader iz Republike Hrvatske – kazala je predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač.

Poručila je kako je kantonalna vlada pripravna svim svojim kapacitetima pomoći u suzbijanju požara.

- U ovom je trenutku najvažnije brinuti o gasiteljima, obraniti ljude i njihovu imovinu, stambene i gospodarske objekte, a poslije ćemo sagledavati razinu nastale štete – dodala je Buhač.