Nikšić: Nakon isteka mandata idem u penziju

Gostujući u Dnevniku BHRT-a , Nikšić je, odgovarajući na pitanje planira li se kandidovati na narednim izborima, jasno poručio da više nema političkih ambicija.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je večeras da se nakon isteka aktuelnog mandata povlači iz politike i odlazi u penziju.

- Ja sam napunio 65 godina, moja je želja da nakon ovog mandata završim sa svojim političkim djelovanjem, da idem u penziju, tako da nemam namjeru da idem dalje - rekao je Nikšić.

Federalni budžet

Tokom gostovanja osvrnuo se i na federalni budžet za ovu godinu, koji iznosi rekordnih 8,9 milijardi KM, naglasivši da je prije svega socijalnog karaktera. Ocijenio je neutemeljenim tvrdnje opozicije da budžetu nedostaje razvojna komponenta.

Pojasnio je da je više od dvije trećine budžeta unaprijed određeno zakonskim obavezama, među kojima su penzije u iznosu od 4,4 milijarde KM, izdvajanja za ratne i neratne invalide, porodične naknade, dječiji dodatak, kao i transferi kantonima i općinama.

- Izjave da budžet nije razvojni zvuče degutantno. Volio bih da mi neko kaže koji je to budžet u posljednjih 30 godina bio primarno razvojni, a ne socijalni - rekao je Nikšić.

Dodao je da je za razvojne projekte planirano nešto više od 400 miliona KM, uglavnom za infrastrukturne projekte poput autoputeva, cesta, željeznica i južne interkonekcije, uz mogućnost obezbjeđivanja dodatnih sredstava tokom godine.

Govoreći o planiranom zaduženju od 2,3 milijarde KM, Nikšić je naglasio da Federacija BiH ne ulazi u dužničko ropstvo te da Vlada iz godine u godinu vraća više duga nego što se novo zadužuje. Podsjetio je da ove godine na naplatu dospijeva više od 1,3 milijarde KM po osnovu glavnice i kamata.

Poboljšanje standarda penzionera

Poseban fokus, kako je naveo, stavljen je na poboljšanje standarda penzionera, uz najavljeno povećanje penzija od 17,2 posto, uključujući korisnike boračkih penzija i nosioce najviših ratnih priznanja.

- Svaku mjeru koja je u interesu građana neko može nazvati populističkom, ali je važno da je svaka marka u budžetu pokrivena prihodima - poručio je Nikšić.

Dodao je i da se očekuje da fiskalizacija u drugoj polovini godine doprinese smanjenju sive ekonomije i rastu prihoda, što bi moglo smanjiti potrebu za punim iznosom planiranog zaduženja.

Govoreći o izdvajanjima za Željeznice FBiH, Nikšić je naveo da je za ovu godinu planirano 102 miliona KM, uz kontinuiranu podršku Vlade, ali i očekivanje veće odgovornosti u poslovanju tog javnog preduzeća.

Komentarišući nabavku 11 novih službenih vozila, ocijenio je da je riječ o neophodnoj kupovini vozila srednje klase koja koriste službe stalno na terenu, poput inspekcija i porezne uprave.

Govoreći o aferi koja se u javnosti veže za njegovo ime, Nikšić je rekao da se neće oglašavati dok istraga ne bude okončana, te da u potpunosti insistira na zakonitosti i procesuiranju svakog oblika kriminala.

Na političkom planu izrazio je uvjerenje da će Denis Bećirović biti kandidat i osvojiti drugi mandat u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Govoreći o stanju u BHRT-u, Nikšić je kazao da Vlada Federacije BiH nema dovoljno nadležnosti za rješavanje problema tog javnog servisa, ali da će, kao predsjednik SDP-a, podržati inicijative za pronalazak održivog rješenja.