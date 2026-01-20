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NAJAVA METEOROLOGA

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3, na jugu zemlje do 2

U Sarajevu umjereno oblačno. Avaz

A. O.

20.1.2026

U sjevernim područjima Bosne danas niska oblačnost, a po kotlinama u centralnim i istočnim područjima magla. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. 

Pretežno sunčano vrijeme je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 5, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -7, a najviša dnevna oko 1 stepen.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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