Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U sjevernim područjima Bosne danas niska oblačnost, a po kotlinama u centralnim i istočnim područjima magla. Tokom dana, smanjenje oblačnosti.

Pretežno sunčano vrijeme je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -2 i 5, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -7, a najviša dnevna oko 1 stepen.