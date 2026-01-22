Radončić primio predstavnike Udruženja "Preživjeli genocida 11. juli 1995."

Oni su Radončića upoznali sa aktivnostima Udruženja, koje je veoma dinamično, kroz svoje akcije i buduće planove.

Predsjednik SBB-a dao je punu podršku i naglasio da je obaveza svih da se genocid nikada ne zaboravi i da kompletno društvo treba učiniti dodatne napore da, naročito, mlade generacije nikada ne zaborave planetarno zlo koje je počinjeno. Inače, Mulaliću je u genocidu ubijeno, čak, 67 članova porodice, među kojima otac, brat i dijete.

Sastanku je prisustvovao i politički direktor SBB-a Nasir Beganović.