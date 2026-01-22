Krišto sudjelovala na potpisivanju Povelje o miru

Drugog dana sudjelovanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nastavila je s intenzivnim programom susreta i aktivnosti, usmjerenih na jačanje međunarodnih partnerstava i pozicioniranje Bosne i Hercegovine u novom evropskom i globalnom kontekstu.
Dan je započeo sudjelovanjem predsjedateljice na obraćanju njemačkog kancelara Friedriha Merca, u kojem je naglašena potreba snažnije i odlučnije Evrope u suočavanju s aktualnim geopolitičkim izazovima, jačanju sigurnosti i konkurentnosti te očuvanju evropskog jedinstva.
U okviru Foruma, predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sudjelovala je na potpisivanju Povelje o miru, kao i na pokretanju Inicijative Odbora za mir (Board of Peace Initiative), predstavljene uz prisustvo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i drugih svjetskih lidera.
Na marginama potpisivanja Povelje o miru, predsjedateljica je imala i razgovor s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, tokom kojeg je potvrđena predanost Bosne i Hercegovine dijalogu, miru i odgovornom partnerstvu u jačanju globalne stabilnosti.
U nastavku dana održani su brojni bilateralni sastanci s evropskim i regionalnim liderima, među kojima su bili predsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, evropska povjerenica za proširenje Marta Kos, kao i mnogi drugi.
U središtu svih razgovora bili su evropski put Bosne i Hercegovine, stabilnost regije i konkretni koraci koje je nužno poduzeti u idućem razdoblju kako bi Bosna i Hercegovina što prije službeno otvorila pristupne pregovore s Evropskom unijom.
Poseban naglasak stavljen je na razgovor s povjerenicom Martom Kos, tokom kojeg je istaknuta hitnost ispunjavanja preostalih uvjeta kako bi Bosna i Hercegovina hitno dobila datum prve međuvladine konferencije.
Predsjedateljica je naglasila jasnu političku volju Bosne i Hercegovine da učini potrebne iskorake te potrebu da se prepoznaju dosadašnji napori i očuva vjerodostojnost evropske perspektive zemlje.
Sudjelovanje Bosne i Hercegovine na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu potvrđuje njezinu jasnu opredijeljenost za dijalog, suradnju i evropsku perspektivu, kao i spremnost da bude aktivan i pouzdan partner u oblikovanju stabilnije, sigurnije i prosperitetnije budućnosti Evrope i svijeta, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.