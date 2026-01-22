Krišto sudjelovala na potpisivanju Povelje o miru

Drugog dana sudjelovanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nastavila je s intenzivnim programom susreta i aktivnosti, usmjerenih na jačanje međunarodnih partnerstava i pozicioniranje Bosne i Hercegovine u novom evropskom i globalnom kontekstu.

Dan je započeo sudjelovanjem predsjedateljice na obraćanju njemačkog kancelara Friedriha Merca, u kojem je naglašena potreba snažnije i odlučnije Evrope u suočavanju s aktualnim geopolitičkim izazovima, jačanju sigurnosti i konkurentnosti te očuvanju evropskog jedinstva.

U okviru Foruma, predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sudjelovala je na potpisivanju Povelje o miru, kao i na pokretanju Inicijative Odbora za mir (Board of Peace Initiative), predstavljene uz prisustvo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i drugih svjetskih lidera.

Na marginama potpisivanja Povelje o miru, predsjedateljica je imala i razgovor s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, tokom kojeg je potvrđena predanost Bosne i Hercegovine dijalogu, miru i odgovornom partnerstvu u jačanju globalne stabilnosti.