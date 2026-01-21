Krišto održala niz sastanaka u Davosu: Naglasak stavljen na evropski put BiH

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine započela je danas učešće na 56. Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji se ove godine održava pod temom "Duh dijaloga".

Program današnjeg Foruma obilježen je raspravama svjetskih lidera o jačanju međunarodne saradnje u sve složenijem geopolitičkom okruženju, novim izvorima ekonomskog rasta, ulaganju u ljude, odgovornoj upotrebi tehnologije – posebno umjetne inteligencije – te održivom razvoju i klimatskim politikama.

Na marginama Foruma održani su važni bilateralni susreti s evropskim i regionalnim partnerima. Predsjedavajuća je također učestvovala u raspravi na temu "Obnavljanje duha dijaloga u podijeljenom svijetu".

U središtu svih razgovora naglasak je stavljen na evropski put Bosne i Hercegovine, stabilnost regije te konkretne korake potrebne za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom.

Posebnu pažnju izazvalo je i obraćanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, u kojem je dodatno naglašena povezanost globalne sigurnosti, ekonomije i životnog standarda građana.