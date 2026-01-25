GSS spasio tri osobe na Igmanu: Vođeni navigacijom sletjeli vozilom s puta

Nekoliko sati iza ponoći tri osobe su sletjele vozilom s puta na području Igmana, nakon čega su spašene uz pomoć pripadnika Gorske službe spašavanja Ilidža.

Kako je saopćeno, GSS Ilidža je u 2:03 sata zaprimio poziv da se na lokalitetu Igmana, na putu prema Hrasnici, nalaze tri osobe koje su, vođene navigacijom s Bjelašnice, zbog loših vremenskih i putnih uslova sletjele vozilom s kolovoza.

Dalje kretanje nije bilo moguće zbog ugaženog snijega, što je dodatno otežalo situaciju.

- Brzom komunikacijom s unesrećenima uspjeli smo precizno utvrditi njihovu lokaciju, nakon čega je upućen spasilački tim. Na svu sreću, osobe nisu bile povrijeđene, ali je teren bio izuzetno zahtjevan, čak i za terensko vozilo. Uprkos tome, tim je uspio doći do njih i sigurno ih zbrinuti - saopćeno je iz Gorske službe spašavanja.