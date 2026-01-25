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SPAŠENI NAKON DVA SATA

GSS spasio tri osobe na Igmanu: Vođeni navigacijom sletjeli vozilom s puta

Akcija spašavanja uspješno je okončana u 4:30 sati

Akcija spašavanja. GSS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

25.1.2026

Nekoliko sati iza ponoći tri osobe su sletjele vozilom s puta na području Igmana, nakon čega su spašene uz pomoć pripadnika Gorske službe spašavanja Ilidža.

Kako je saopćeno, GSS Ilidža je u 2:03 sata zaprimio poziv da se na lokalitetu Igmana, na putu prema Hrasnici, nalaze tri osobe koje su, vođene navigacijom s Bjelašnice, zbog loših vremenskih i putnih uslova sletjele vozilom s kolovoza.

Dalje kretanje nije bilo moguće zbog ugaženog snijega, što je dodatno otežalo situaciju.

- Brzom komunikacijom s unesrećenima uspjeli smo precizno utvrditi njihovu lokaciju, nakon čega je upućen spasilački tim. Na svu sreću, osobe nisu bile povrijeđene, ali je teren bio izuzetno zahtjevan, čak i za terensko vozilo. Uprkos tome, tim je uspio doći do njih i sigurno ih zbrinuti - saopćeno je iz Gorske službe spašavanja.

Akcija spašavanja uspješno je okončana u 4:30 sati.

- Apelujemo na građane da u zimskim uslovima, posebno u periodima otapanja snijega kao u ovom slučaju, koriste isključivo asfaltirane, regionalne i magistralne puteve koji se redovno održavaju mehanizacijom zimskih službi, te da izbjegavaju makadamske i šumske puteve. Također, prilikom korištenja navigacijskih sistema savjetujemo da se ne biraju opcije najbržih ruta, jer one često vode kroz nepristupačne terene - navodi se u saopćenju.

# IGMAN
# GSS ILIDŽA
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