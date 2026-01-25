Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAVJETUJE SE OPREZ

Kritično stanje u Kiseljaku: Voda preplavila magistralnu cestu

Na lokalitetima Dugo Polje i Jehovac voda je izlila na magistralnu cestu M-5, zbog čega je saobraćaj otežan i odvija se uz poseban oprez

Voda preplavila magistralnu cestu. Kiseljak.info

M. Až.

25.1.2026

Zbog obilnih padavina i topljenja snijega došlo je do značajnog porasta vodostaja na području općine Kiseljak, što je izazvalo ozbiljne probleme u saobraćaju.

Na lokalitetima Dugo Polje i Jehovac voda je izlila na magistralnu cestu M-5, zbog čega je saobraćaj otežan i odvija se uz poseban oprez.

Nadležne službe prate situaciju i apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na cesti i poštuju upute nadležnih organa.

Poseban oprez potreban je i na kružnom toku na Sarajevskoj cesti, gdje je usljed nakupljanja vode dodatno otežano odvijanje saobraćaja.

Zbog sigurnosti učenika i zaposlenika, nastava u Osnovnoj školi "Brestovsko" sutra je odgođena.

Građanima se preporučuje povećan oprez, kao i praćenje zvaničnih obavijesti nadležnih institucija dok traje period nestabilnih vremenskih prilika.

# POPLAVE
# KISELJAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.