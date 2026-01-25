Kritično stanje u Kiseljaku: Voda preplavila magistralnu cestu

Zbog obilnih padavina i topljenja snijega došlo je do značajnog porasta vodostaja na području općine Kiseljak, što je izazvalo ozbiljne probleme u saobraćaju.
Na lokalitetima Dugo Polje i Jehovac voda je izlila na magistralnu cestu M-5, zbog čega je saobraćaj otežan i odvija se uz poseban oprez.
Nadležne službe prate situaciju i apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na cesti i poštuju upute nadležnih organa.
Poseban oprez potreban je i na kružnom toku na Sarajevskoj cesti, gdje je usljed nakupljanja vode dodatno otežano odvijanje saobraćaja.
Zbog sigurnosti učenika i zaposlenika, nastava u Osnovnoj školi "Brestovsko" sutra je odgođena.
Građanima se preporučuje povećan oprez, kao i praćenje zvaničnih obavijesti nadležnih institucija dok traje period nestabilnih vremenskih prilika.