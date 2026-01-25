Kritično stanje u Kiseljaku: Voda preplavila magistralnu cestu

Zbog obilnih padavina i topljenja snijega došlo je do značajnog porasta vodostaja na području općine Kiseljak, što je izazvalo ozbiljne probleme u saobraćaju.

Na lokalitetima Dugo Polje i Jehovac voda je izlila na magistralnu cestu M-5, zbog čega je saobraćaj otežan i odvija se uz poseban oprez.