Radončić dao intervju koji će uzdrmati političku scenu BiH

U 20 tačaka je nabrojao sve neuspjehe i obmane Dine Konakovića, otkrio da tri lidera Trojke sa ukupno 30.000 personalnih glasova nisu ni mogli osmisliti ozbiljnu bošnjačku politiku.

Radončić je objasnio zašto smatra da je Bakir Izetbegović favorit u odnosu na Denisa Bećirovića, kojeg ne podržava ni cijeli SDP, jer je Vojin Mijatović rekao da neće glasati za njega, a podrška su mu male stranke, koje se ponašaju kao "djeca u šumi".

Radončić je prvi put otkrio da iza montiranog procesa protiv njega stoji "Big mama" sa svojim sinovima.

Predsjednik SBB-a je odgovorio i na pitanje da li će se kandidirati za člana Predsjedništva BiH i snažno je prigovorio Bećiroviću i Konakoviću što nemaju hrabrosti niti veza da pariraju Dodikovim lažima da "muslimani vode rat protiv hrišćanstva".

Spomenuo je situaciju oko Jevrejskog groblja u Sarajevu, koji su tokom rata skrnavili srpski vojnici i otkrio da je on imao odličnu saradnju s Orbanovim najbližim saradnicima tokom korone.

Radončić je odgovorio na pitanje šta je razgovarao s američkim diplomatom Ginkelom, te mu je predložio da uz američki kapital, zajedno sa Srbijom i BiH, gradi tri hidroelektrane na Drini. Radončić se našalio da je tek dolaskom Ginkela shvaćeno da je Tramp pobijedio i da je Trampov poduzetnički duh, zahvaljujući Ginkelu, ušao u prostorije svih političkih stranaka i institucija.

On je kazao da SBB nije alternativa nikome, već ozbiljna politička opcija, koja će se vratiti na rezultat prije zadnjih izbora i rehabilitirati borbu za ekonomiju i borbu protiv korupcije i nepotizma. Posebno se osvrnuo i na "pljačku stoljeća", kojom se želi uništiti superuspješni BH Telecom u korist srbijanskog trgovca Dragana Šolaka, te je zatražio aktivnost Tužilaštva BiH, jer se kriju podaci od javnosti i Parlamenta FBiH.

Kompletan intervju možete pogledati ovdje.