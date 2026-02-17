Snažan zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio BiH

Snažan zemljotres magnitude 4,6 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je danas u 17:31 sati, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.824 i dužine 16.8984 nedaleko od Livna.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.