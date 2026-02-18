Sarajevo za ramazan: Ulice ukrašene, atmosfera ispunjena tihom radošću

Ramazan je stigao u Sarajevo, a grad je zasjao posebnim sjajem. Već prve večeri u glavnom gradu Bosne i Hercegovine osjeti se drugačija atmosfera – mirnija, toplija i ispunjena nekom tihom radošću.

Ulice su ukrašene svjetlucavim lampicama i dekoracijama sa motivima polumjeseca i zvijezda, dok se iz izloga širi miris svježe pripremljenih hurmi.

Pred akšam, čaršija polako oživi. Sa munara se čuje ezan koji ispunjava srce posebnim mirom. U džamijama širom grada, posebno na Baščaršiji, vjernici su se okupili na prvoj ovogodišnjoj teraviji.

U haremu Gazi Husrev-begove džamije vlada posebna ljepota. Svjetla obasjavaju kamene zidove, a tišina između ajeta donosi osjećaj smirenosti i zajedništva. Mladi i stari, djeca i roditelji – svi dijele isti trenutak duhovne povezanosti.

Ramazan u Sarajevu nije samo mjesec posta, već mjesec dobrote, zajedništva i nade. Grad tada diše drugačije – sporije, smirenije i ispunjenije. Svaka svjetiljka, svaki osmijeh i svaka dova podsjećaju da je ovo vrijeme kada se srca posebno otvaraju.