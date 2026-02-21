Iako je vikend: Jake policijske snage ispred Ministarstva vanjskih poslova BiH

BOJE SE GRAĐANA?

Jake policijske snage. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

21.2.2026

Iako se moglo danas čuti od učesnika protesta da ih je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković (NiP) zvao zajedno na TV gostovanje, nakon što je danima šutio o tramvajskoj nesreći, uz nemušto pravdanje da se on inače ne oglašava o ovakvim stvarima, iako prošlost pokazuje totalno suprotno, očito je da se ministar boji demonstranata.

"Avazov" reporter je zabilježio jake policijske snage ispred Ministarstva vanjskih poslova BiH, iako je vikend.

Podsjećamo, studenti su ga odbili jer su smatrali to pokušajem ubiranja političkih poena.

Konaković je, inače, istragu nazvao "prljavom koja šteti", vjerovatno jer sva krivica nije prebačena na vozača tramvaja.

Inače, portal "Avaza" je jučer objavio fotografiju Irfana Karića i Elmedina Konakovića, koji se s automobilom punim droge pokušao zapucati u demonstrante ove sedmice, a predsjednik NiP-a se još nije ogradio od njega.

# SARAJEVO
# PROTESTI
