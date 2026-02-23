Sutra se emituje posebna emisija "Ne gasite BHRT"

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine u srijedu, 25. februara, u 20 sati, emituje specijalnu emisiju BHT1 "Ne gasite BHRT“, posvećenu opstanku i budućnosti Javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na dugogodišnju institucionalnu i finansijsku krizu BHRT-a, saopćeno je iz ove medijske kuće.

Cilj emisije je otvoreno i argumentovano ukazati na posljedice neprovođenja Zakona o Javnom RTV sistemu BiH i Zakona o Javnom RTV servisu BiH, kao i na izostanak sistemskih rješenja koja već godinama opterećuju funkcionisanje BHRT-a. Emisija će se baviti i pitanjem odgovornosti nadležnih institucija te potrebom hitnog i održivog modela finansiranja javnog servisa.

Poseban akcenat bit će stavljen na značaj BHRT-a kao javnog dobra u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Kao javni medijski servis Bosne i Hercegovine, BHRT čuva vrijednu arhivsku i kulturnu baštinu, doprinosi informisanju i obrazovanju javnosti te predstavlja Bosnu i Hercegovinu u okviru evropske mreže javnih medijskih servisa.

U emisiju su pozvani predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, rukovodstvo BHRT-a, predstavnici novinarskih udruženja, kao i studenti i profesori fakulteta društvenih i humanističkih nauka, kao glas budućih generacija i medijskog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Emisija će biti emitovana uživo na BHT1 i BH Radiju 1, kao i putem zvaničnog YouTube kanala BHRT-a.