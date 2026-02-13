Stabilan rad javnog servisa ključan za BiH

Zamjenik predsjedavajuće Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Zdenko Ćosić primio je danas delegaciju Samostalnog sindikata djelatnika u BHRT-u predvođenu predsjednicom Merimom Kurtović-Pašalić sa kojom je razgovarao o trenutnom stanju i izazovima s kojima se suočava BHRT, s posebnim naglaskom na ugroženu finansijsku stabilnost i radno-pravni status zaposlenika.

Hitno djelovanje

Predstavnici sindikata iznijeli su podatke o finansijskoj krizi koja direktno ugrožava egzistenciju oko 770 zaposlenika i njihovih porodica. Upozorili su na nužnost hitnog djelovanja kako bi se spriječio potpuni kolaps sistema jer su potraživanja Evropske radiodifuzijske unije (EBU) dostigla 22 miliona KM.

Ćosić je istakao kako Klub hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH podržava opstanak i stabilan rad BHRT-a, te smatra kako je nužno osigurati sistemska i zakonita rješenja za njegov rad. Također je naglasio kako javni servis mora u svom radu i programskom sadržaju u potpunosti odražavati ustavnu strukturu BiH, štiteći identitet i prava svih triju konstitutivnih naroda.

Učesnici sastanka složili su se kako je potrebno uspostaviti provediv model finansiranja koji će spriječiti gašenje javnog servisa, navodi se u saopćenju iz Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH.