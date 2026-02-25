Čović: "Konaković je predložio da glavni pregovarač bude Srbin"

Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović osvrnuo se na burne reakcije koje su uslijedile nakon objavljivanja fotografije s Markom Perkovićem Tompsonom, poručivši "dalje prste" od hrvatskog naroda, Hercegovine i Širokog Brijega. Ujedno je apelirao na mlade da ne nasjedaju na provokacije i, kako je naveo, zloupotrebe ove situacije.

Istakao je da ga za Tompsona veže dugogodišnje poznanstvo te naglasio kako je bio iznenađen intenzitetom negativnih komentara, ali i velikim brojem poruka podrške koje je dobio.

Čović smatra da Tompson ima "posebnu nišu" na muzičkoj sceni, ističući da kroz svoj rad promovira domoljublje, bogoljublje i poštovanje prema čovjeku. Gostujući u emisiji "Dnevnik PLUS", podijelio je i detalje njihovih razgovora.

- Jedan je od onih koji je snažno zagovarao upravo te vrijednosti, a odriče apsolutno bilo kakvu vezu s fašizmom i nacizmom ili mržnjom - rekao je Čović, odbacujući navode o rehabilitaciji ustaštva.

Osvrćući se na kritike, uputio je poruku, kako je kazao, "nadničarima u politici" i "samoprozvanim analitičarima" koji su ovu temu, prema njegovim riječima, iskoristili za špekulacije.

- Dalje prste od hrvatskog naroda - poručio je Čović, naglasivši da su Hrvati kroz historiju pokazivali privrženost civilizacijskim vrijednostima koje i sam zastupa.

Govoreći o imenovanju glavnog pregovarača, podsjetio je na ranije postignute dogovore. Naveo je da je, na prijedlog ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, bilo usaglašeno da pregovarač bude predstavnik srpskog naroda, ali da su se, kada je to trebalo formalizirati, pojavili drugačiji zahtjevi.

Dodao je da će imenovanje glavnog pregovarača morati biti potvrđeno u Vijeću ministara, u skladu s procedurama po kojima to tijelo donosi odluke, zajedno s usvajanjem Zakona o VSTV-u i Zakona o Sudu BiH.