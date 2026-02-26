BHRT danas ne emitira svoj redovni program.

Ovo je upozorenje na poslјedice izostanka sistemskog rješenja i moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa. Bez hitne odluke nadležnih institucija, BHRT se suočava s blokadom računa i prestankom obavlјanja svoje osnovne funkcije javnog servisa u interesu građana, piše na portalu BHRT-a.

- Poštovani građani i pretplatnici,

zbog izuzetno teške i dugotrajne krize u kojoj se nalazi BHRT, primorani smo da vam se obratimo na ovaj način.

Okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošlјive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa BiH. Signal koji trenutno gledate, nažalost nije simbolika, već realnost.

U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

Odluku da vam se obratimo na ovaj način nismo donijeli lako. Smatramo da javnost ima pravo i treba znati istinu o stanju u kojem se nalazimo. Ova situacija nije rezultat naše volјe, niti profesionalnog opredjelјenja lјudi koji rade u BHRT-u, već poslјedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlјe.

BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Nјegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je hitna reakcija Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i OHR-a.

Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete.

Vaš BHRT - navode iz BHRT-a.