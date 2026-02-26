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UPOZORENJE NA POSLЈEDICE

BHRT danas ne emitira svoj redovni program

Vijesti će biti emitirane prema dnevnom rasporedu

BHRT danas ne emitira svoj redovni program. Facebook

A. O.

26.2.2026

BHRT danas ne emitira svoj redovni program.

Ovo je upozorenje na poslјedice izostanka sistemskog rješenja i moguće trajno gašenje vašeg javnog servisa. Bez hitne odluke nadležnih institucija, BHRT se suočava s blokadom računa i prestankom obavlјanja svoje osnovne funkcije javnog servisa u interesu građana, piše na portalu BHRT-a.

Vijesti će biti emitirane prema dnevnom rasporedu.

- Poštovani građani i pretplatnici,

zbog izuzetno teške i dugotrajne krize u kojoj se nalazi BHRT, primorani smo da vam se obratimo na ovaj način.

Okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošlјive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa BiH. Signal koji trenutno gledate, nažalost nije simbolika, već realnost.

U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

Odluku da vam se obratimo na ovaj način nismo donijeli lako. Smatramo da javnost ima pravo i treba znati istinu o stanju u kojem se nalazimo. Ova situacija nije rezultat naše volјe, niti profesionalnog opredjelјenja lјudi koji rade u BHRT-u, već poslјedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlјe.

BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Nјegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je hitna reakcija Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH i OHR-a.

Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete.

Vaš BHRT - navode iz BHRT-a.

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